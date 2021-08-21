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Тулячка Сандра Бекетова на «Поле чудес» угостила Леонида Якубовича пряником
Кадр из видео "Первого канала"

Тулячка Сандра Бекетова на «Поле чудес» угостила Леонида Якубовича пряником

А также исполнила песню, посвящённую тульскому лакомству.

В пятницу, 20 августа, в эфире «Первого канала» был показан очередной выпуск программы «Поле чудес». В третьей тройке игроков оказалась тулячка Сандра Бекетова. В самом начале тура она спела для всех зрителей песню о тульском прянике и угостила ведущего Леонида Якубовича пряником собственного изготовления.

Девушка окончила музыкальную школу, освоила профессию повара и сейчас трудится в музее кондитерского и пряничного дела тульской кондитерской фабрики «Ясная Поляна», а ещё увлекается краеведением.

Сандре и её соперникам нужно было угадать, как, согласно словарю Даля, в старину называлась частушка. Удача улыбнулась представительнице Ханты-Мансийского автономного округа, которая и прошла в финал.

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