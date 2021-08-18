Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 130 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 130 случаев коронавируса, 99 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 778 жителей региона, 42 400 человек вылечились, 2591 умер.
Ситуация по коронавирусу в российских регионах за сутки следующая:
17 августа, в 11:31, 16 1857 -1
16 августа, в 11:29, 15 6571 -6
16 августа, в 11:26, 4 1161 -1
15 августа, в 22:00, 82 3850 -28
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