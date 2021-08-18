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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 130 случаев заболевания и 9 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 130 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 130 случаев коронавируса, 99 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 778 жителей региона, 42 400 человек вылечились, 2591 умер.

Ситуация по коронавирусу в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 11:44 −2
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