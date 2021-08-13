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Медаль в честь 80-летия обороны Тулы получат более 10 тысяч человек
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Медаль в честь 80-летия обороны Тулы получат более 10 тысяч человек

Она будет вручена ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам.

В Туле состоялось заседание Координационного совета по делам ветеранов при правительстве региона. Один из главных вопросов касался обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, семей погибших ветеранов боевых действий путевками на летний отдых.

Уже более 10 лет ветераны и их семьи бесплатно отдыхают на Черноморском побережье. Продолжительность отдыха без учета дороги – 10 дней. В этом году на Черное море поедут 966 человек.

Представителям ветеранских организаций рассказали о медицинских и социальных услугах, которые оказывают в Тульском областном госпитале ветеранов войн и труда. В прошлом году он был отремонтирован по поручению губернатора Алексея Дюмина.

К празднованию 80-й годовщины обороны Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения Туле Почетного звания «Город-Герой» принят Закон, утверждающий медаль «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Ее получат ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы. К 1 сентября будет вручена 10831 награда.

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