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В Новомосковске безработный ограбил магазин

В Новомосковске безработный ограбил магазин

утащил 9 бутылок водки.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился директор одного из сетевых магазинов по улице Дружбы. Мужчина заявил, что некий злоумышленник стащил с прилавка 9 бутылок водки и убежал.
 
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый местный житель.
 
Он задержан, в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
 
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