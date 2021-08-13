В Новомосковске безработный ограбил магазин

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился директор одного из сетевых магазинов по улице Дружбы. Мужчина заявил, что некий злоумышленник стащил с прилавка 9 бутылок водки и убежал.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый местный житель.

Он задержан, в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

