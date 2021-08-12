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Мошенники, хитрые банки и мисселинг: на что туляки жалуются в Банк России

Мошенники, хитрые банки и мисселинг: на что туляки жалуются в Банк России

За первую половину года жители Тульской области направили в адрес регулятора 773 обращения.

К традиционным темам жалоб добавилась новая – мошеннические схемы, в результате которых люди теряли свои деньги. Около 60% жалоб касались работы банков. Среди частых проблем – навязывание дополнительных платных слуг, трудности с погашением кредита и невозможность договориться с банком, потерянные переводы денег и качество обслуживания.

Также туляки жаловались на мисселинг, когда вместо традиционного вклада клиентам предлагали иные продукты под видом высокодоходных инструментов, умалчивая о рисках (27 обращений). Кроме того, жители региона стали жаловаться на кибермошенников, которые списывали деньги со счетов клиентов или оформляли кредит по чужому паспорту (35 жалоб).

Порядка 20% обращений пришлись на деятельность микрофинансовых организаций. Причины – высокие проценты по займам, превышение предельного размера задолженности, списание денег без согласия клиента для погашения займа.

На страховые компании поступило 13% жалоб от всего объема. Чаще всего туляков беспокоили неверное применение коэффициента «бонус-малус», размер страховой премии, длительные сроки ремонта при натуральном возмещении.

– Жители Тульской области стали чаще жаловаться на финансовое мошенничество. Банк России прикладывает максимум усилий для борьбы с аферистами. С июня на сайте регулятора стал публиковаться список организаций с признаками нелегальной деятельности в сфере финансов. Люди должны помнить, что обращение к нелегальным компаниям чревато потерями, – отметила управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Направить жалобу в адрес регулятора можно через интернет-приемную, по телефону горячей линии: 8(800)300-30-00 или письмом на один из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, 300041, г. Тула, ул. Советская, 88.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:36 0
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