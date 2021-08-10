10 лет только дыры латали: в Туле наконец-то отремонтируют улицу Демидовскую
По поводу ремонта этой дороги жители обращались даже к губернатору.
На оперативном совещании у губернатора Тульской области эти жалобы обсудили. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что дорога на ул. Демидовской действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Почти 10 лет ее ремонтируют только ямочно.
На комплексный ремонт дороги подготовлена проектно-сметная документация.
Ориентировочная стоимость работ — 63 млн рублей. В бюджете города эти средства не предусмотрены.
Алексей Дюмин отметил, что в этом году по ремонту дорог в областном центре принимаются беспрецедентные меры. Выделено 300 млн рублей на ремонт наиболее востребованных магистралей, дополнительно к ним средства направлены на ремонт трамвайных путей на улице Советской.
Губернатор подчеркнул, что деньги на ремонт улицы Демидовской также будут выделены из областного бюджета.
– Ваша задача — в кратчайшие сроки организовать ремонт, чтобы привести дорогу в нормативное состояние в этом году, — сказал глава региона Дмитрию Миляеву.