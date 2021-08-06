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Стали известны имена ещё трёх кандидатов в депутаты Госдумы от Тульской области

Стали известны имена ещё трёх кандидатов в депутаты Госдумы от Тульской области

Они прошли процедуру регистрации в областной избирательной комиссии.

В Туле состоялось 163-е внеочередное заседание регионального избиркома. Комиссия зарегистрировала трех кандидатов в депутаты Госдумы.

По одномандатному избирательному округу № 183 «Тульский» будет баллотироваться Владимир Ростовцев, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

По одномандатному избирательному округу № 184 «Новомосковский» от партии «Родина» выдвинулся Дмитрий Шатров, а от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Николай Огольцов.

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