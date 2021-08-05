В Тульской области ремонт дорог завершен на 75%

В Тульской области завершается ремонт муниципальных и региональных дорог, который проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнены на 75%.

В текущем году в план ремонта были включены 36 участков дорог. Уже завершены работы на региональных дорогах в Белевском, Веневском, Кимовском и Чернском районах, а также на участках местных дорог в Алексине, Дубенском, Узловском и Щекинском районах.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что на большинстве объектов асфальтирование уже завершено. Проводится укрепление обочин, установка знаков, ограждений и остановочных павильонов и нанесение разметки.