новости
новости
Регистрация
В Тульской области ремонт дорог завершен на 75%

В Тульской области ремонт дорог завершен на 75%

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Тульской области завершается ремонт муниципальных и региональных дорог, который проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнены на 75%.

В текущем году в план ремонта были включены 36 участков дорог. Уже завершены работы на региональных дорогах в Белевском, Веневском, Кимовском и Чернском районах, а также на участках местных дорог в Алексине, Дубенском, Узловском и Щекинском районах.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что на большинстве объектов асфальтирование уже завершено. Проводится укрепление обочин, установка знаков, ограждений и остановочных павильонов и нанесение разметки.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:26 −2
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогминистерство транспорта и дорожного хозяйстванацпроект Безопасные и качественные дорогиреализация нацпроектов
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пройдет Кубок губернатора по хоккею
В Тульской области пройдет Кубок губернатора по хоккею
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.