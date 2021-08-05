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В Тульской области пройдет Кубок губернатора по хоккею

В Тульской области пройдет Кубок губернатора по хоккею

В нем примут участие молодежные команды из разных регионов страны.

С 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок губернатора по хоккею. Рассказываем, какие молодежные команды примут участие в турнире 2021 года.

«Академия Михайлова»

Хозяйка турнира. Год назад команда сумела не только пробиться в плей-офф домашнего турнира, но и завоевать серебряные медали, уступив в финале лишь в серии буллитов.

«Локо»

Самый титулованный клуб в истории МХЛ, трехкратный обладатель Кубка Харламова – ярославский «Локо». В активе «железнодорожников» три победы в Кубке Харламова (плей-офф МХЛ), три победы в Кубке мира (на котором МХЛ представляет действующий чемпион), а также серебряный и бронзовый комплект медалей лиги.

Год назад «Локо» также принимал участие в Кубке губернатора. «Железнодорожники» дошли до полуфинала турнира, выиграв бронзу.

«Спартак»

Еще один обладатель Кубка Харламова среди участников турнира – московский «Спартак». Москвичи впервые примут участие в Кубке губернатора.

«Чайка»

На Кубок губернатора нижегородцы приедут в статусе чемпионов Восточной конференции МХЛ. Для «Чайки» этот титул стал первым с 2015 года, когда нижегородцы выиграли Кубок Харламова.

Кубок губернатора 2021 – шанс для «Чайки» взять очередной трофей и реабилитироваться за неудачное прошлогоднее выступление (не вышли из группы на Кубке губернатора).

«Ирбис»

Двукратный бронзовый призер МХЛ из Казани впервые принимает участие в Кубке губернатора.

«Сибирские Снайперы»

Бронзовые призеры МХЛ 2016 года второй год подряд приедут в Тульскую область на Кубок губернатора. Год назад новосибирцы приняли участие в первом матче Кубка губернатора в истории, однако по итогам группового этапа не смогли выйти в плей-офф.

 «Авто»

Серебряный призер МХЛ 2019 года впервые примет участие в Кубке губернатора.

«Крылья Советов»

Дебютанты Кубка губернатора.

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