Фестиваль паркового волейбола в Туле: приглашаются все желающие!

Фото из архива ГУ ТО «Тульские парки».

Поиграть можно будет в воскресенье, 8 августа, в Центральном парке на территории спортивного городка.

Это второй этап фестиваля паркового волейбола. Первый проходил в июне, тогда в соревнованиях приняли участие шесть команд. Сейчас заявок уже более десяти.

Набирайте свою команду из шести человек и приходите!

Команды могут быть смешанными, в одной команде могут играть и мужчины, и женщины. Никаких возрастных ограничений нет.

Регистрация откроется в 9.30, соревнования начнутся в 10.00.