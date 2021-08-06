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Фестиваль паркового волейбола в Туле: приглашаются все желающие!
Фото из архива ГУ ТО «Тульские парки».

Фестиваль паркового волейбола в Туле: приглашаются все желающие!

Поиграть можно будет в воскресенье, 8 августа, в Центральном парке на территории спортивного городка.

Это второй этап фестиваля паркового волейбола. Первый проходил в июне, тогда в соревнованиях приняли участие шесть команд. Сейчас заявок уже более десяти.

Набирайте свою команду из шести человек и приходите!

Команды могут быть смешанными, в одной команде могут играть и мужчины, и женщины. Никаких возрастных ограничений нет.
 

Регистрация откроется в 9.30, соревнования начнутся в 10.00.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:25 +1
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