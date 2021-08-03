Семья из Тульской области победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2021»

Всего на всероссийский этап конкурса поступило 366 заявок из 85 субъектов РФ.

Победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» стала семья Парахиных из Дубенского района.

10 июля на базе пансионата «Шахтер» в Алексинском районе состоялся финал десятого юбилейного областного конкурса-фестиваля «Семья года». В этом году он проходил по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России», «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Демография».

Игорь и Галина Парахины создали семью в 1988 году. Галина родила двух сыновей. В марте 2009 года семья Парахиных взяла на воспитание в приемную семью трех сестер из социально реабилитационного центра для несовершеннолетних Дубенского района, а в 2019 году в семье появилась еще одна приемная дочь.

Дети хорошо учатся в школе, занимаются хореографией, музыкой, участвуют в районных, областных мероприятиях, результат которых – призовые места, почетные грамоты и благодарственные письма.

Всего на всероссийский этап конкурса поступило 366 заявок из 85 субъектов РФ. Его организаторы – министерство труда и социальной защиты РФ , Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, региональные органы исполнительной власти.