новости
новости
Регистрация
Семья из Тульской области победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2021»

Семья из Тульской области победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2021»

Всего на всероссийский этап конкурса поступило 366 заявок из 85 субъектов РФ.

Победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» стала семья Парахиных из Дубенского района.

10 июля на базе пансионата «Шахтер» в Алексинском районе состоялся финал десятого юбилейного областного конкурса-фестиваля «Семья года». В этом году он проходил по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России», «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Демография».

Игорь и Галина Парахины создали семью в 1988 году. Галина родила двух сыновей. В марте 2009 года семья Парахиных взяла на воспитание в приемную семью трех сестер из социально реабилитационного центра для несовершеннолетних Дубенского района, а в 2019 году в семье появилась еще одна приемная дочь.

Дети хорошо учатся в школе, занимаются хореографией, музыкой, участвуют в районных, областных мероприятиях, результат которых – призовые места, почетные грамоты и благодарственные письма.

Всего на всероссийский этап конкурса поступило 366 заявок из 85 субъектов РФ. Его организаторы – министерство труда и социальной защиты РФ , Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, региональные органы исполнительной власти.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:23 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс Семья года
Место
ТулаТульская областьДубенский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: не на авто, а туда же...
«Накажи автохама»: не на авто, а туда же...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.