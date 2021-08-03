новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: не на авто, а туда же...

«Накажи автохама»: не на авто, а туда же...

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу постоянную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана в районе пересечения ул. Максима Горького и ул. Демидовской. Ролик не совсем подходит под тематику «Накажи автохама», но в нем есть поучительный момент - велосипедист пересек проезжую часть так, как нельзя делать. Поэтому мы приняли решение его поставить.
 
«На видео нет возможности узнать нарушителя, но это не очень и важно. Этот ролик иллюстрирует стиль вождения тульских велосипедистов. Игнорирование ПДД и безнаказанность велонарушителя со стороны дорожных инспекторов», - прокомментировал автор записи.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: про два Mercedes-Benz и красный сигнал светофора
Дежурная часть
«Накажи автохама»: про два Mercedes-Benz и красный сигнал светофора
вчера, в 18:59, 27 1786 -1
«Накажи автохама»: Lada Largus просвистел на красный
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Lada Largus просвистел на красный
вчера, в 13:45, 9 1502 1
«Накажи автохама»: под кирпич «против шерсти» по ул. Буденного
Дежурная часть
«Накажи автохама»: под кирпич «против шерсти» по ул. Буденного
1 августа, в 22:01, 15 1836 1
Почти как в «Титанике»: очевидец снял, как в Туле пара на электросамокате ехала по встречке
Дежурная часть
Почти как в «Титанике»: очевидец снял, как в Туле пара на электросамокате ехала по встречке
1 августа, в 16:01, 83 6489 4
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:01 +3
Другие статьи по темам
Событие
велохамнакажи автохамаавтохам
Место
ТулаТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Семья из Тульской области победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2021»
Семья из Тульской области победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2021»
Тульский музей собирает средства на реставрацию мраморных ангелов
Тульский музей собирает средства на реставрацию мраморных ангелов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.