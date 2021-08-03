Какие дома Тулы останутся без электричества 4 августа
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 8.30 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Колхозная, 48-118-а, 29-73,
- пер. Колхозный, 2,
- ул. Первомайская, 28,
- ул. Фрунзе, 29,
- ул. С. Перовской, 40, 38-а,
- ул. Фрунзе, 29,
- ул. Некрасова, 7,
- ул. Ложевая, 125, 125-а, 123, 130,
- ул. Марата, 31,
- ул. Гармонная, 28,
- Одоевское шоссе, 110,
- ул. Маршала Жукова, 4-б,
- п. Косая гора: ул. Горняк, 1-19, 2-24,
- пр-д Лесной, 6-16,
- ул. М. Горького, 31, 33, 35, 64, 66, 39, 41, 43,
- ул. Лесная, 1,
- п. Матвеевские дачи, 1-50,
- п. Станционный, 49, 7-а,
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. Чмутова, 16, 18, 36-а,
- ул. В. Выселковая, 2-24, 3-19, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а-б, 12-а,
- ул. М. Кулига, 3-а, 2-6, 3-15, 9-а, 13-а-б-в,
- ул. Глухополянская, 52-64,
- ул. Лобачевского, 2-26, 62, 82, 80, 44, 46, 46-а,
- пер. Отбойный, 1-38,
- ул. Чекалина, 14-22, 9-17, 9-а,
- ул. Горняцкая, 12-16, 19, 21, 1-15, 2-10,
- пер. Циолковского, 14-а-22, 13-21,
- пер. Врубовой, 1-41-а, 2-48,
- пер. О. Кошевого, 1-13, 2-18,
- ул. О. Кошевого, 1-17, 2-14,
- пер. Агеева 1-10.
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