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В Кондуках инспекторы ГИБДД испортили выходные 33 отдыхающим
Фото из архива MySlo

В Кондуках инспекторы ГИБДД испортили выходные 33 отдыхающим

Четыре человека сель за руль под градусом, одному из них грозит уголовное наказание.

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд рядом с зоной отдыха «Романцевские горы» (д. Кондуки Узловского района). Главная задача дорожных полицейских – выявление нетрезвых водителей и пресечение нарушений ПДД.

С 30 июля по 1 августа было выявлено 4 пьяных водителя. Один из них сел за руль подшофе повторно – теперь ему грозит уголовная ответственности. Кроме того, выявлено 30 других нарушений, среди которых  езда без водительского удостоверения, не пристёгнутые ремни безопасности, нарушение правил перевозки детей и отсутствие страховки.

 

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вчера, в 21:21 +7
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Место
Тульская областьКондуки
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