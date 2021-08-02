В Кондуках инспекторы ГИБДД испортили выходные 33 отдыхающим

Фото из архива MySlo

Четыре человека сель за руль под градусом, одному из них грозит уголовное наказание.

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд рядом с зоной отдыха «Романцевские горы» (д. Кондуки Узловского района). Главная задача дорожных полицейских – выявление нетрезвых водителей и пресечение нарушений ПДД.

С 30 июля по 1 августа было выявлено 4 пьяных водителя. Один из них сел за руль подшофе повторно – теперь ему грозит уголовная ответственности. Кроме того, выявлено 30 других нарушений, среди которых езда без водительского удостоверения, не пристёгнутые ремни безопасности, нарушение правил перевозки детей и отсутствие страховки.