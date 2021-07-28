В новом охотничьем сезоне тулякам разрешат добыть 253 лося и 1315 косуль

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал постановление об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов в предстоящем охотничьем сезоне.

За год – с 1 августа 2021 по 1 августа 2022 года, жителям Тульской области можно будет поохотиться на лосей, косуль, благородных и пятнистых оленей, а также барсуков.

Самая большая квота выделена на косуль – 1315 особей. Затем идут лоси – можно будет отстрелить 253 сохатых. Самое ценное животное – пятнистый олень. Их можно будет добыть всего 18 штук. Все путёвки на отстрел дичи будут распределены среди охотничьих хозяйств Тульской области.