новости
новости
Регистрация
В новом охотничьем сезоне тулякам разрешат добыть 253 лося и 1315 косуль

В новом охотничьем сезоне тулякам разрешат добыть 253 лося и 1315 косуль

Путёвки на отстрел дичи распределят среди охотничьих хозяйств региона.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал постановление об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов в предстоящем охотничьем сезоне.

За год – с 1 августа 2021 по 1 августа 2022 года, жителям Тульской области можно будет поохотиться на лосей, косуль, благородных и пятнистых оленей, а также барсуков.

Самая большая квота выделена на косуль – 1315 особей. Затем идут лоси – можно будет отстрелить 253 сохатых. Самое ценное животное – пятнистый олень. Их можно будет добыть всего 18 штук. Все путёвки на отстрел дичи будут распределены среди охотничьих хозяйств Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 07:44 −1
Другие статьи по темам
Событие
охотничий сезонохотапостановление правительства Тульской области
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 29 июля: сухо, жарко и ветрено
Погода в Туле 29 июля: сухо, жарко и ветрено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.