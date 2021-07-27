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Где в Туле не будет света 28 июля

Где в Туле не будет света 28 июля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Леваневского, 1-9,
  • ул. Головина, 1-12,
  • ул. Шевченко, 13, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30,
  • ул. Станиславского, 43 49 (нечётн.),
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.),
  • ул. Марата, 39,
  • ул. Плеханова, 92,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 5-43 (нечётн.), 10,
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
  • ул. Луначарского, 44-76 (чётн.),  
  • ул. Жореса, 11-21 (нечётн.), 14-20 (чётн.),
  • ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 23-в, 23-31 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 112, 110, 110-а, 108, 108-в,
  • ул. Волкова, 13-а, 13-б,
  • ул. Комсомольская, 10,
  • ул. Литейная, 28,
  • п. Михалково: ул. Окская,
  • ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.),
  • ул. Карбышева, 2-16 (чётн.),
  • пер. Калужский, 1, 1-а,
  • п. Трудовой, 51, 85-114.
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