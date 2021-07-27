Где в Туле не будет света 28 июля

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Леваневского, 1-9,

ул. Головина, 1-12,

ул. Шевченко, 13, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30,

ул. Станиславского, 43 49 (нечётн.),

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1,

пер. Циолковского, 22,

ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.),

ул. Марата, 39,

ул. Плеханова, 92,

ул. Немцова, 12-38 (чётн.),

ул. Комсомольская, 5-43 (нечётн.), 10,

ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),

ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,

ул. Луначарского, 44-76 (чётн.),

ул. Жореса, 11-21 (нечётн.), 14-20 (чётн.),

ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),

ул. 2-я Хомутовка, 23-в, 23-31 (нечётн.), 16-26 (чётн.),

ул. Кутузова, 112, 110, 110-а, 108, 108-в,

ул. Волкова, 13-а, 13-б,

ул. Комсомольская, 10,

ул. Литейная, 28,

п. Михалково: ул. Окская,

ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),

ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.),

ул. Карбышева, 2-16 (чётн.),

пер. Калужский, 1, 1-а,

п. Трудовой, 51, 85-114.