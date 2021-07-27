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В Кимовском районе открылось движение по мосту через Дон
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Кимовском районе открылось движение по мосту через Дон

Реконструкция объекта находится на финальной стадии.

В деревне Татинки Кимовского района на автодороге Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты открылось движение по мосту через Дон. Реконструкция сооружения находится на завершающей стадии.  Дорога соединяет Кимовский и Куркинский районы, а рядом с ней находится музей-заповедник «Куликово поле». 

Реконструкция началась год назад. На мосту установили новые опоры и пролетные строения, перильные и барьерные ограждения, локальные очистные сооружения, уложили покрытие и сделали освещение. Общая протяженность моста – 76 метров. Полностью завершить работы планируется к 15 сентября.

По словам главы областного минтранса Родиона Дудника, реконструкция моста проводится в рамках проекта «Реконструкция мостов, мостовых переходов и подъездных путей к ним на 2018-2024 годы Тульской области». Всего в паспорте проекта 22 моста, в этом году закончится реконструкция трех из них.

 

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