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«Полема» освоила выпуск новых марок порошков для импортозамещения

«Полема» освоила выпуск новых марок порошков для импортозамещения

Предприятие продолжает осваивать новые виды продукции, аналогов которым в России не производится.

Завод порошковой металлургии «Полема» (входит в ПМХ) освоил выпуск высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) и сплавов системы NiCrAlY для импортозамещения в авиастроении и других ответственных отраслях промышленности.

Предприятие начало производство высокоэнтропийных сплавов ПР-КХ23Н26, ПР-НХ24К24Ю, ПР-НХ23К23Ю, ПР-НХ18К18Д20Ю, ПР-НХ21К21Г20, ПР-НХ20К20Д21 методом газовой атомизации.

Преимущества новых материалов — высокая коррозионная стойкость, способность сохранять прочность и гибкость при сверхнизких температурах, а также устойчивый фазовый состав при термомеханической обработке. Данные сплавы подходят для производства изделий методом 3D-печати.

Также «Полема» освоила производство двух марок сплавов системы NiCrAlY, применяемых в качестве металлического подслоя для теплозащитных покрытий на деталях двигателей внутреннего сгорания: ПР-НХ22Ю10Ит (аналог Amdry 962) и ПР-ХН67Ю12 (аналог Amperit 457.642; дополнительно легирован гафнием и рением) методом газовой атомизации. Ранее производство сплавов системы NiCrAlY в АО «Полема»» было реализовано методом совместного восстановления оксидов гидридом кальция.

– «Полема» продолжает осваивать новые виды продукции, аналогов которым в России не производится. Это наш вклад в программу импортозамещения. Новая продукция будет использоваться в авиастроении, медицине и ряде других отраслей промышленности», — отметил управляющий директор предприятия Алексей Филиппов.

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