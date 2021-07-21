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В Арсеньевском районе уничтожили 9 мин времен войны
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Арсеньевском районе уничтожили 9 мин времен войны

Боеприпасы были найдены в деревне Поляны.

Специалисты ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили 9 минометных мин времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в деревне Поляны Арсеньевского района.

Там жители наткнулись на четыре боеприпаса калибром 120 мм, три 50-миллиметровые мины и две мины калибром 82 мм.

Уважаемые земляки! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к находке,
  • немедленно вызовите полицию и службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды звоните в службу спасения по телефонам 01 или 112.

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Место
Тульская областьАрсеньевский район
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