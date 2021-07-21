Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
В Арсеньевском районе уничтожили 9 мин времен войны
Боеприпасы были найдены в деревне Поляны.
Специалисты ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили 9 минометных мин времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в деревне Поляны Арсеньевского района.
Там жители наткнулись на четыре боеприпаса калибром 120 мм, три 50-миллиметровые мины и две мины калибром 82 мм.
Уважаемые земляки! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к находке,
- немедленно вызовите полицию и службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды звоните в службу спасения по телефонам 01 или 112.
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