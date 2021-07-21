В Арсеньевском районе уничтожили 9 мин времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Боеприпасы были найдены в деревне Поляны.

Специалисты ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили 9 минометных мин времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в деревне Поляны Арсеньевского района.

Там жители наткнулись на четыре боеприпаса калибром 120 мм, три 50-миллиметровые мины и две мины калибром 82 мм.

Уважаемые земляки! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к находке,

немедленно вызовите полицию и службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.