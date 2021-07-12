Чтобы накопить миллион, туляку нужно в среднем 18 лет

На основании данных Росстата РИА Новости провели исследование, сколько лет потребуется жителям разных регионов страны, чтобы накопить миллион.

В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту была принята на уровне 4%.

Согласно итогам исследования жителям Тульской области потребуется 18 лет для накопления миллиона рублей.

Отметим, что жителям большинства российских регионов на это нужно более 20 лет. Быстрее всего эту сумму можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года), Ненецком автономном округе и Магаданской области (9,8 года).

Москва расположилась на пятой строчке рейтинга.

Дольше всего собирать в кавказских регионах с исторически невысокими зарплатами: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).