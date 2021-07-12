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В Тульской области из-за пьяного водителя погибла несовершеннолетняя
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В Тульской области из-за пьяного водителя погибла несовершеннолетняя

Кроме этого, пострадали еще два человека.

11 июля в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 03.25 пьяный [0,905 мг/л] 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.
 
В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка автомобиля. Кроме этого, пострадали 18-летний парень и 15-летняя девушка. 
 
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