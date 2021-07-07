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Где в Туле не будет света 8 июля

Где в Туле не будет света 8 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • пр. Ленина, 34, 28, 30, 32, 113, 115, 111, 113-а, 115-а,
  • ул. Н. Руднева, 62, 64-б, 64-в, 64-а,
  • ул. Академика Павлова, 2, 67/43, 69, 71, 73/68, 75/61,
  • ул. Головина, 15-42,
  • ул. Щорса, 33-68,
  • ул. Каминского, 23-а, 30, 33, 31, 27, 20,
  • Центральный пер, 9-а,
  • ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232,
  • ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а,
  • ул. Токарева, 86-а, 86-б,
  • Промышленный пр-д, 32, 34, 36,
  • ул. Революции, 12,
  • ул. Лейтейзена, 8, 6, 10,
  • ул. Клары Цеткин, 1-а,
  • ул. Металлургов, 49-б, 55, 55-а, 59, 59-а, 63, 63-а, 65-а, 57-а, 57, 63, 55, 61-а,
  • ул. Приупская, 9-в, 11-б,
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 6,
  • ул. Гагарина, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
  • ул. Октябрьская, 207, 209, 211,
  • ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197,
  • ул. Яблочкова, 41-61 (нечет),
  • 2-й пр-д Гастелло, 1-13,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-111, 158, 101, 162-в,
  • 3-й пр-д, 8,
  • 6-й пр-д, 1-24, 27,
  • 7-й пр-д, 19,
  • ул. Болотова, 1-22,
  • 4-й пр-д, 1-б,
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Кабакова, 38,
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
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