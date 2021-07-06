Сергей Шестаков обжалует штраф в 300 рублей за самоуправство

Фото из архива Myslo.

Заместитель главы администрации Тулы Сергей Шестаков обжалует штраф в 300 рублей, который он получил за самоуправство.

По нашей информации, речь идет о рейде в пос. Иншинский, во время которого Сергей Викторович сорвал несколько баннеров. Предприниматели пожаловались на его действия в суд, после чего мировой судья признал чиновника виновным в самоуправстве и оштрафовал на 300 рублей.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции назначено на 12 июля.

был случай

Это уже не первый штраф Шестакова по этой статье. В январе 2021 года чиновник лично провел проверку в торговой палатке с шаурмой по ул. Октябрьской, не имея на это полномочий.

Мировой судья привлек должностное лицо к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ и назначил штраф в 300 рублей. Отметим, что максимальное наказание по этой статье – 500 рублей штрафа.