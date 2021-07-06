новости
новости
Регистрация
Сергей Шестаков обжалует штраф в 300 рублей за самоуправство
Фото из архива Myslo.

Сергей Шестаков обжалует штраф в 300 рублей за самоуправство

Соответствующее дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Заместитель главы администрации Тулы Сергей Шестаков обжалует штраф в 300 рублей, который он получил за самоуправство.

По нашей информации, речь идет о рейде в пос. Иншинский, во время которого Сергей Викторович сорвал несколько баннеров. Предприниматели пожаловались на его действия в суд, после чего мировой судья признал чиновника виновным в самоуправстве и оштрафовал на 300 рублей.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции назначено на 12 июля.

был случай

Это уже не первый штраф Шестакова по этой статье. В январе 2021 года чиновник лично провел проверку в торговой палатке с шаурмой по ул. Октябрьской, не имея на это полномочий.

Мировой судья привлек должностное лицо к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ и назначил штраф в 300 рублей. Отметим, что максимальное наказание по этой статье – 500 рублей штрафа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:01 −9
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Шестаков
Место
Тула
Прочее
самоуправствоштраф
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Угрожала зарезать медика и оскорбила полицейского: дело в отношении пенсионерки из Тульской области передано в суд
Угрожала зарезать медика и оскорбила полицейского: дело в отношении пенсионерки из Тульской области передано в суд
«Накажи автохама»: про Lexus с тремя семерочками, сплошную и пешеходный переход
«Накажи автохама»: про Lexus с тремя семерочками, сплошную и пешеходный переход
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.