В Новомосковске в Дон сливали неочищенные канализационные стоки

Река до и после вмешательства экологов. Фото Вадима Баранова.

После вмешательства надзорных органов причины загрязнения реки были устранены.

В течение июня в Новомосковске и Донском был оперативно устранен ряд аварийных ситуаций, связанных с разливом канализационных стоков. Об этом сообщают активисты тульской общественной организации «Экологическая защита».

В Новомосковске неочищенные канализационные стоки сливались в Дон. Одним из источников загрязнения стал колодец, расположенный рядом с гостиничным комплексом «Русский Лес». Из-за засора магистрали стоки растекались по округе.

Еще одним источником загрязнения истока Дона стал заброшенный аварийный коллектор, на котором сгнила шиберная задвижка. В результате протечки вода в реке приобрела мутный белый цвет с характерным канализационным запахом.

Экологи обратились в прокуратуру Тульской области, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора и местную администрацию. В результате все аварийные ситуации были устранены и загрязнение окружающей среды прекратилось.