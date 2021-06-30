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«Лазаревские лавки» приглашают на дегустацию нового творога

«Лазаревские лавки» приглашают на дегустацию нового творога

Попробовать новый продукт приглашают во всех магазинах предприятия «Лазаревская лавка» как в Туле, так и в области.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области «Лазаревское» 1 и 2 июля проведет бесплатную дегустацию натурального 9-процентного творога собственного производства.

Это новая позиция в линейке молочной продукции ПХ «Лазаревское», до этого предприятие производило только 5- и 12-процентный творог.

Дегустация пройдет во всех «Лазаревских лавках» 1 и 2 июля с 14.00 до 19.00.

«Продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское» — одна из трех наших продуктовых линеек, — говорит гендиректор племенного хозяйства Кристина Романовская, — помимо мясной и полуфабрикатов с кулинарией. Это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т. д. Кроме того мы постоянно увеличиваем ассортимент за счет поставок эксклюзивной высококачественной продукции от надежных партнеров ПХ «Лазаревское»: более 35 видов сыров, бакалейные товары (консервация, крупы, соусы и проч.), вода и лимонады. Программа развития нашей торговой сети предполагает презентации всех новинок непосредственно покупателям, и дегустация нового творога пройдет в рамках этой стратегии».

До осени ПХ «Лазаревское» откроет еще один формат торговли – собственные автолавки, что позволит увеличить количество торговых точек, где туляки и жители области смогут приобрести основную продукцию предприятия. Дегустация нового творога пройдет в стационарных «Лазаревских лавках».

В Туле на

  • ул. Ак. Павлова, 2;
  • ул. Михеева, 23;
  • пр. Ленина, 30;
  • Калужское шоссе, 2-2;
  • ул. Максима Горького, 12;
  • ул. Дмитрия Ульянова, 2;
  • ул. Первомайская, 9;
  • ул. Пузакова, 5;
  • пр. Ленина, 131-в;
  • ул. Марата, 47, пав. 1;
  • ул. Кауля, 18;
  • ул. Кутузова, 33;
  • ул. 9 Мая, 5;
  • ул. Металлургов, 43-в;
  • ул. Ложевая, 133;
  • ул. Коминтерна, 4-а,

а также в Тульской области:

  • Щекинский район, д. Лапотково;
  • Щекинский район, п. Лазарево, ул. Старая Тульская, 10;
  • Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Фролова, 104;
  • п. Заокский, ул. Ленина, 43-в;
  • п. Молодежный, ул. Шоссейная, 18;
  • п. Иншинский;
  • г. Щекино, ул. Емельянова, 28;
  • г. Щекино, ул. Ленина, 36-б.
СПРАВКА О КОМПАНИИ

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области, в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 25 продуктовых магазинов под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудятся 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Туле на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (проспект Ленина, 85).

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