Тульский филиал Исторического музея приглашает всех на «Английский завтрак»

Фото: тульский филиал Исторического музея.

Так называется новая выставка, на которой будут представлены изделия английских и русских керамических мастеров.

В новой экспозиции будут представлены серийные выпуски посуды заводов Веджвуда, Споуда, братьев Клюз и Минтона. Именно эти производители оказывали влияние на русскую керамику в XIX веке. Посетители смогут сравнить оригинальные английские изделия и их интерпретации от российских заводов братьев Корниловых, Гарднера, товарищества М. С. Кузнецова.

Гости музея увидят предметы, которые были приобретены специально для императорской Дворцовой фермы и Баболовского павильона Царского Села на заводе Дж. Веджвуда в Англии и Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе, посуду для «среднего класса».

На фаянсовых английских тарелках с печатным пейзажным декором изображены виды римского акрополя, итальянской Феррары, Кантонской реки в Китае, а также виды Москвы, Санкт-Петербурга, Киева.

Приедут в Тулу и пивные фигурные кувшины «Тоби», воплотившие традиционный образ благодушного англичанина – почитателя эля. Выставка откроется 10 июля и будет принимать гостей до 15 августа.