новости
новости
Регистрация
Тульский филиал Исторического музея приглашает всех на «Английский завтрак»
Фото: тульский филиал Исторического музея.

Тульский филиал Исторического музея приглашает всех на «Английский завтрак»

Так называется новая выставка, на которой будут представлены изделия английских и русских керамических мастеров.

В новой экспозиции будут представлены серийные выпуски посуды заводов Веджвуда, Споуда, братьев Клюз и Минтона. Именно эти производители оказывали влияние на русскую керамику в XIX веке. Посетители смогут сравнить оригинальные английские изделия и их интерпретации от российских заводов братьев Корниловых, Гарднера, товарищества М. С. Кузнецова.

Гости музея увидят предметы, которые были приобретены специально для императорской Дворцовой фермы и Баболовского павильона Царского Села на заводе Дж. Веджвуда в Англии и Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе, посуду для «среднего класса».

На фаянсовых английских тарелках с печатным пейзажным декором изображены виды римского акрополя, итальянской Феррары, Кантонской реки в Китае, а также виды Москвы, Санкт-Петербурга, Киева.

Приедут в Тулу и пивные фигурные кувшины «Тоби», воплотившие традиционный образ благодушного англичанина – почитателя эля. Выставка откроется 10 июля и будет принимать гостей до 15 августа.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 22:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставкапосудаГосударственный исторический музейновая экспозициявыставка Английский завтрак
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе потерялся 84-летний дедушка
В Заокском районе потерялся 84-летний дедушка
В Новомосковске в Дон сливали неочищенные канализационные стоки
В Новомосковске в Дон сливали неочищенные канализационные стоки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.