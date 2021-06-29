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В Пролетарском районе благоустраивают сквер
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Пролетарском районе благоустраивают сквер

Работы ведутся на пересечении улиц Кирова и Епифанской.

Сквер был выбран туляками во время рейтингового голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Работы проводят по программе «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

– В рамках благоустройства здесь появятся площадки с детским игровым и спортивным оборудованием, освещение, новые парковочные карманы, пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, – рассказал замдиректора Городской службы единого заказчика Сергей Шлемов.

В сквере уже уложено покрытие спортивной площадки, сейчас рабочие укладывают плитку, устанавливают бордюры. Работы контролирует городская администрация в рамках инспекционных рейдов по объектам благоустройства.

– В Туле проводится масштабная работа по благоустройству. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий на общественных пространствах и придомовых территориях. Важно, что это наша совместная работа с жителями: независимо от реализуемой программы мы учитываем потребности горожан при создании проектов, также они активно контролируют этапы проводимых мероприятий. Всё это помогает получить хороший результат, –  подчеркнул глава администрации Дмитрий Миляев.

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