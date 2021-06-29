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Алексинец зарезал бывшую жену и вызвал скорую, пытаясь обеспечить себе алиби

Алексинец зарезал бывшую жену и вызвал скорую, пытаясь обеспечить себе алиби

У погибшей остались двое детей, они переданы под опеку матери злоумышленника.

В Алексине сотрудники СУ СКР по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как уточняет пресс-служба ведомства, трагедия произошла вечером 17 апреля в одной из коммунальных квартир на ул. Восточной. Во время распития спиртного между мужчиной и женщиной произошел конфликт, злоумышленник схватил нож и ударил собутыльницу в грудь.

Уточняется, что ранее преступник и жертва состояли в браке, однако незадолго до расправы развелись, но продолжали жить вместе. Ударив сожительницу ножом, алексинец вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам он сказал, что обнаружил в квартире раненую женщину, когда пришел с работы. К тому времени потерпевшая скончалась.

Под влиянием собранных доказательств обвиняемый частично признал вину, пояснив, что не хотел убивать свою жертву. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Стоит отметить, что у погибшей женщины остались двое детей 8 и 5 лет, они переданы под опеку матери обвиняемого.

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Тульская областьАлексин
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