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В Тульской области за неделю скончались 42 пациента с ковидом

В Тульской области за неделю скончались 42 пациента с ковидом

Их возраст – от 35 до 95 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 22 по 28 июня в Тульской области зарегистрировано 964 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Воловском и Тепло-Огаревском районах случаев COVID-19 не зафиксировано. Всего с начала эпидемии ковидом в регионе заразились 42 458 человек.

448 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 39 181 человек.

Также за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 42 пациентов в возрасте от 35 до 95 лет. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2202 человека.

Сюжет: Коронавирус
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