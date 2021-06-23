В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности

В регионе ожидается жара до +35 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня на юго-востоке области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).