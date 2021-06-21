Победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области-2021» получили награды
Конкурс проводится более 20 лет подряд в рамках выставки «Тульское качество».
Организаторами мероприятия выступают Тульская торгово-промышленная Палата, Тульский Центр стандартизации и метрологии и Тульское отделение Союза машиностроителей России, при поддержке Правительства Тульской области. Все лауреаты получают возможность принять участие в федеральном конкурсе Программы «100 лучших товаров России» и подтвердить качество своей продукции уже на всю страну.
Выставка «Тульское качество» – один из инструментов укрепления позитивного имиджа тульских производителей. В этом году выставка уже второй раз подряд проходит в онлайн-формате – посетить её могут не только жители города, но гости из любой точки мира.
Все победители конкурса могут принять участие в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». Ежегодно за победу в нем борются сотни компаний, ведь стать в нём лауреатом или дипломантом – значит обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции, о котором будут знать в масштабах всей России.
Лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области» в 2021 году стали 26 компаний, ведущих свою деятельность на территории региона. Официальная церемония поздравления победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области-2021» состоялась 21 июня 2021 года в ресторане «Собрание».
- ООО КФ «Тульский пряник»,
- Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод»,
- ООО «Тульский хлебокомбинат»,
- ООО «Белевская пастила»,
- ООО «Традиции Белева»,
- ООО «АгроГриб»,
- ООО «ТПК «Старые Традиции»,
- ООО «Тульская академия кондитерского мастерства»,
- ООО «АДС».
- ООО «Торговый дом «БРАЕР»,
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
- ПАО ТУЛАМАШЗАВОД,
- ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций»,
- УФСИН России по Тульской области,
- ООО «Аурика».
- ПАО Туламашзавод,
- АО ЦКБ,
- АО «Трансмаш»,
- ЗАО «Химсервис»,
- АО «Тулаточмаш»,
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
- ООО «ПП ШЭЛА»,
- ООО «ПРИОРИТЕТ»,
- ООО «Аурика»,
- ООО «Полипласт Новомосковск»,
- АО НПО «Плавский»,
- АО «КРЭМЗ»,
- АО «ТулаЖелдорМаш»,
- «Тульский Самоварный Комбинат».
- ООО «ИКС Мониторинг» ICS Monitoring
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
- ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций»,
- АНО ВПА «Международная полицейская академия ВПА».