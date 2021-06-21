Победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области-2021» получили награды

Организаторами мероприятия выступают Тульская торгово-промышленная Палата, Тульский Центр стандартизации и метрологии и Тульское отделение Союза машиностроителей России, при поддержке Правительства Тульской области. Все лауреаты получают возможность принять участие в федеральном конкурсе Программы «100 лучших товаров России» и подтвердить качество своей продукции уже на всю страну.

Выставка «Тульское качество» – один из инструментов укрепления позитивного имиджа тульских производителей. В этом году выставка уже второй раз подряд проходит в онлайн-формате – посетить её могут не только жители города, но гости из любой точки мира.

Все победители конкурса могут принять участие в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». Ежегодно за победу в нем борются сотни компаний, ведь стать в нём лауреатом или дипломантом – значит обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции, о котором будут знать в масштабах всей России.

Лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области» в 2021 году стали 26 компаний, ведущих свою деятельность на территории региона. Официальная церемония поздравления победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области-2021» состоялась 21 июня 2021 года в ресторане «Собрание».

Номинация «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

ООО КФ «Тульский пряник», Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод», ООО «Тульский хлебокомбинат», ООО «Белевская пастила», ООО «Традиции Белева», ООО «АгроГриб», ООО «ТПК «Старые Традиции», ООО «Тульская академия кондитерского мастерства», ООО «АДС».

Номинация «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ООО «Торговый дом «БРАЕР», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», ПАО ТУЛАМАШЗАВОД, ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций», УФСИН России по Тульской области, ООО «Аурика».

Номинация С «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ПАО Туламашзавод, АО ЦКБ, АО «Трансмаш», ЗАО «Химсервис», АО «Тулаточмаш», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», ООО «ПП ШЭЛА», ООО «ПРИОРИТЕТ», ООО «Аурика», ООО «Полипласт Новомосковск», АО НПО «Плавский», АО «КРЭМЗ», АО «ТулаЖелдорМаш»,

Номинация P «ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

«Тульский Самоварный Комбинат».

Номинация U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»