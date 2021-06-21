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Алексей Дюмин: Мы постараемся компенсировать затраты, которые понесли организаторы «Дикой мяты»

Алексей Дюмин: Мы постараемся компенсировать затраты, которые понесли организаторы «Дикой мяты»

Глава региона сообщил об этом на оперативном совещании.

Напомним,  за 12 часов до начала мероприятия, запланированного на 18 июня, стало известно, о том что его отменили. В регионе из-за ухудшения ситуации с ковидом резко ужесточили противоковидные меры.

- На прошлой неделе было принято сложное и непростое решение - отмена фестиваля «Дикая мята». Мы находимся во взаимодействии с организаторами, я принес им извинения за форс-мажор, который получился. Мы постараемся максимально компенсировать те затраты, которые они понесли. Компенсация будет из внебюджетных источников, - сообщил на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 

Сюжет: Дикая мята - 2021
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