Алексей Дюмин: Мы постараемся компенсировать затраты, которые понесли организаторы «Дикой мяты»
Глава региона сообщил об этом на оперативном совещании.
Напомним, за 12 часов до начала мероприятия, запланированного на 18 июня, стало известно, о том что его отменили. В регионе из-за ухудшения ситуации с ковидом резко ужесточили противоковидные меры.
- На прошлой неделе было принято сложное и непростое решение - отмена фестиваля «Дикая мята». Мы находимся во взаимодействии с организаторами, я принес им извинения за форс-мажор, который получился. Мы постараемся максимально компенсировать те затраты, которые они понесли. Компенсация будет из внебюджетных источников, - сообщил на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
18 июня, в 16:27, 70 17906 8
Алексей Дюмин – организаторам фестиваля «Дикая мята»: «Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание»
18 июня, в 15:29, 62 4725 -20
18 июня, в 12:06, 176 8561 -15
15 июня, в 18:53, 36 2445 -6
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