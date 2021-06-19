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В массовом ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадал один человек

В массовом ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадал один человек

Девушку доставили в больницу с жалобой на боль в шее.

Днем 19 июня на Веневском шоссе в Туле произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, примерно напротив дома № 9 столкнулись два внедорожника, легковушка и грузовая ГАЗель.
 
Транспортные средства двигались в попутном направлении. Про предварительной информации, причиной автоаварии стало несоблюдение безопасной дистанции во время движения.
 
 
В результате ДТП пострадала девушка. По словам очевидцев, она неоднократно теряла сознание, ее доставили в больницу с жалобой на боль в шее.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:02 +2
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