В массовом ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадал один человек

Девушку доставили в больницу с жалобой на боль в шее.

Днем 19 июня на Веневском шоссе в Туле произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, примерно напротив дома № 9 столкнулись два внедорожника, легковушка и грузовая ГАЗель.

Транспортные средства двигались в попутном направлении. Про предварительной информации, причиной автоаварии стало несоблюдение безопасной дистанции во время движения.

В результате ДТП пострадала девушка. По словам очевидцев, она неоднократно теряла сознание, ее доставили в больницу с жалобой на боль в шее.