новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: поворачиваю где и как хочу
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: поворачиваю где и как хочу

Туляк прислал видео нарушения ПДД.

По словам нашего читателя Романа П., инцидент случился 11 июня на Одоевском шоссе. Водитель Suzuki пересек сплошную, выехал на встречку и уехал налево.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: «торопыга» рванул через перекрёсток на красный свет
Дежурная часть
«Накажи автохама»: «торопыга» рванул через перекрёсток на красный свет
11 июня, в 21:21, 17 2035 4
«Накажи автохама»: туляков не пугают аварии на трамвайных путях
Дежурная часть
«Накажи автохама»: туляков не пугают аварии на трамвайных путях
9 июня, в 14:01, 55 2310 5
«Накажи автохама»: не все водители знают, что существуют пешеходы?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: не все водители знают, что существуют пешеходы?
9 июня, в 11:59, 90 2168 2
«Накажи автохама»: миграция обочечников на дороге Тула – Новомосковск
Дежурная часть
«Накажи автохама»: миграция обочечников на дороге Тула – Новомосковск
7 июня, в 21:01, 69 3137 4
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
накажи автохаманарушение ПДД
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской светофор настроили по-новому
В Туле на пересечении улиц Болдина и З. Космодемьянской светофор настроили по-новому
Жителей напугал столб черного дыма в поселке под Тулой: видео
Жителей напугал столб черного дыма в поселке под Тулой: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.