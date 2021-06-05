Жители Заречья: «Наш двор хотят превратить в огромную парковку?»

Во дворе снесен только аварийный детский городок. Однако жители опасаются, что это только начало работ. Глава района рассказал, что будет на этом участке земли.

В Заречье на улице Луначарского строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект предполагает три этажа с двумя бассейнами, спортзал для волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также зал хореографии и др.

Работы пока ведутся на основном объекте строительства. Парковка же для столь большого ФОКа пока физически не обозначена.

На этой неделе на дворовой территории, ограниченной домом №67 по ул. Луначарского, №9 по ул. Курковой и №36 по ул. Литейной была снесена кирпичная крепость – часть старой детской площадки. Вместе с рабочими, занимающимися демонтажем, приехали и геодезисты.

Жители, увидев, что во дворе ведутся работы, стали выяснять, в связи с чем тут проводятся работы. А открыв Кадастровую карту, обнаружили, что больше половины их двора на ней значатся теперь как территория парковки. Изменение назначения земельного участка оформлено 28 мая.

В связи с этим жители обратились в редакцию Myslo:

«Украли двор и будет парковка! – говорится в обращении, присланном на редакционную почту. – Это получается две парковки с обеих сторон дома и очистные сооружения со своими запахами! Экология на лицо, как говорится... Люди понимают, что ничего уже не поделать, но хочется отстоять свои права. У нас даже не спросили, просто взяли и забрали целый двор, самый просторный... Мало того, что идёт стройка бассейна и постоянно слышим шум... Теперь ещё и парковка! Для всех нас жителей двора – это шок!!! Забрали не какую-то часть, а ВЕСЬ ДВОР!!! Помогите пожалуйста!»

Глава терруправления по Зареченскому округу Максим Щербаков пояснил, что демонтаж детского городка произведен в связи с его аварийным состоянием.

– Работы не связаны с организацией парковки. Оборудование детское было в аварийном состоянии, поэтому было принято решение его демонтировать. Тем более, что оно было расположено не на дворовой территории. В этом дворе в этом году будет проходить ремонт по программе комплексного благоустройства, – пояснил он. –

Myslo будет следить за развитием ситуации.