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Из-за несоблюдения санитарных норм в Щекино на месяц закрыли ТЦ
Фото: архив Myslo.

Из-за несоблюдения санитарных норм в Щекино на месяц закрыли ТЦ

Это произошло после проверки Роспотребнадзора.

В Щекино Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований в работе торгового центра, расположенного на улице Шахтерской, 34-г.
 
В ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем не обеспечены мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции, не организован дезинфекционный режим помещений организации торговли (торговых залов, подсобных помещений, туалета), отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится своевременная уборка помещений, уборочный инвентарь не промаркирован, хранится беспорядочно. Отсутствует контроль за использованием сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Не приняты меры для соблюдения социальной дистанции 1,5 м (отсутствует разметка). В помещении организации торговли отсутствует устройство для обеззараживания воздуха.
 
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в Щекинский районный суд для принятия решения, который приостановил работу ТЦ на 30 суток. 
 
 
 
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