В Тульской области в ночном ДТП пострадали три человека

Фото: vk.com/tulazest.

В ночь на 2 июня примерно на 145-146-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло крупное ДТП. Неподалеку от деревни Зыбино Ясногорскогор района столкнулись мусоровоз с прицепом, грузовик Hyundai Porter и легковушка ВАЗ-2107.

По информации Myslo, в результате ДТП пострадали и были госпитализированы три человека.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, сначала 26-летний водитель водитель Hyunday Porter совершил попутное столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 25-летнего мужчины. После удара «семерка» улетела в отбойник, а грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился 44-летний водитель, врезался в Hyunday Porter. «В результате ДТП госпитализировали: водителя автомобиля ВАЗ, водителя автомобиля Hyunday и его пассажира, молодого человека 1995 года рождения», - уточнили в ГИБДД.

Обновлено в 11.30: добавлена информация от Госавтоинспекции.