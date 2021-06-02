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В Тульской области в ночном ДТП пострадали три человека
Фото: vk.com/tulazest.

В Тульской области в ночном ДТП пострадали три человека

Автоавария произошла в Ясногорском районе.

В ночь на 2 июня примерно на 145-146-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло крупное ДТП. Неподалеку от деревни Зыбино Ясногорскогор района столкнулись мусоровоз с прицепом, грузовик Hyundai Porter и легковушка ВАЗ-2107.
 
По информации Myslo, в результате ДТП пострадали и были госпитализированы три человека. 
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, сначала 26-летний водитель водитель Hyunday Porter совершил попутное столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 25-летнего мужчины.
 
После удара «семерка» улетела в отбойник, а грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился 44-летний водитель, врезался в Hyunday Porter. 
 
«В результате ДТП госпитализировали: водителя автомобиля ВАЗ, водителя автомобиля Hyunday и его пассажира, молодого человека 1995 года рождения», - уточнили в ГИБДД.

 

Обновлено в 11.30: добавлена информация от Госавтоинспекции.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:05 0
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Место
Тульская областьЯсногорский район
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