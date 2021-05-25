новости
новости
Регистрация
Шаурма, тротуарная плитка и телеграм-канал: какой готовый бизнес можно купить в Туле

Шаурма, тротуарная плитка и телеграм-канал: какой готовый бизнес можно купить в Туле

Собрали интересные предложения с Авито. А в самом конце – бонус, прямиком из «экологично развитого поселка Одоев».

Фитнес-клуб

На Красноармейском проспекте, 7 продается фитнес-клуб. Причина продажи — переезд владельца в другой город. Свой бизнес он оценил в 4 900 000 рублей.

Салон красоты

Неподалеку от фитнес-клуба на продажу выставлен салон красоты [Красноармейский проспект, 1], существующий более 20 лет, заявляет владелица бизнеса. Продает она салон тоже из-за переезда. Цена за салон варьируется от 800 000 до 1 400 000 рублей.

Телеграм-канал

11 000 подписчиков, 65 000 рублей — ежемесячный доход: владелец телеграм-канала о фильмах оценивает свое детище в 96 000 рублей. Обещает помочь и разобраться с тонкостями бизнеса потенциальному покупателю.

Тротуарная плитка

В Пролетарском округе готовый бизнес по производству тротуарной плитки можно приобрести за 550 000 рублей. К бизнесу прилагаются здание и участок, которые надо будет арендовать.

Общепит

А вот «очень проходимую точку шаурмы» можно купить за 700 000 рублей. Адрес: проспект Ленина, 26. Продают этот бизнес из-за того, что он отнимает слишком много времени. За помещение в 30 кв. м надо будет платить ежемесячную аренду в 30 000 рублей.

Развлекушечки

Ночной клуб «Мед» все еще продается и цена на него увеличилась. Если в апреле клуб, «полностью оборудованный звуковым, световым, проекционным, барным оборудованием, мебелью» можно было купить за 1 500 000 рублей, то теперь клуб подорожал до 1 800 000 рублей.

Бонус из Одоева

Баня! Городская! С доходом в 120 000 рублей в месяц!!! Правда, расположена она не в Туле, а в «экологичном развитом посёлке Одоев», пишет автор объявления. Работает баня еще с советских времен и бизнес-процесс налажен и настроен. Цена: 5 400 000 рублей.

 

Друзья! Какой готовый бизнес вы бы купили? Пишите в комментариях!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:12 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаобзор Mysloготовый бизнесАвитопредложения
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мена стадиона на депо в Туле: адвокат обвиняемой просит вернуть дело прокурору
Мена стадиона на депо в Туле: адвокат обвиняемой просит вернуть дело прокурору
ТПЗ отмечает 70-летие заводской газеты
ТПЗ отмечает 70-летие заводской газеты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.