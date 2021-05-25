Шаурма, тротуарная плитка и телеграм-канал: какой готовый бизнес можно купить в Туле

Собрали интересные предложения с Авито. А в самом конце – бонус, прямиком из «экологично развитого поселка Одоев».

Фитнес-клуб

На Красноармейском проспекте, 7 продается фитнес-клуб. Причина продажи — переезд владельца в другой город. Свой бизнес он оценил в 4 900 000 рублей.

Салон красоты

Неподалеку от фитнес-клуба на продажу выставлен салон красоты [Красноармейский проспект, 1], существующий более 20 лет, заявляет владелица бизнеса. Продает она салон тоже из-за переезда. Цена за салон варьируется от 800 000 до 1 400 000 рублей.

Телеграм-канал

11 000 подписчиков, 65 000 рублей — ежемесячный доход: владелец телеграм-канала о фильмах оценивает свое детище в 96 000 рублей. Обещает помочь и разобраться с тонкостями бизнеса потенциальному покупателю.

Тротуарная плитка

В Пролетарском округе готовый бизнес по производству тротуарной плитки можно приобрести за 550 000 рублей. К бизнесу прилагаются здание и участок, которые надо будет арендовать.

Общепит

А вот «очень проходимую точку шаурмы» можно купить за 700 000 рублей. Адрес: проспект Ленина, 26. Продают этот бизнес из-за того, что он отнимает слишком много времени. За помещение в 30 кв. м надо будет платить ежемесячную аренду в 30 000 рублей.

Развлекушечки

Ночной клуб «Мед» все еще продается и цена на него увеличилась. Если в апреле клуб, «полностью оборудованный звуковым, световым, проекционным, барным оборудованием, мебелью» можно было купить за 1 500 000 рублей, то теперь клуб подорожал до 1 800 000 рублей.

Бонус из Одоева

Баня! Городская! С доходом в 120 000 рублей в месяц!!! Правда, расположена она не в Туле, а в «экологичном развитом посёлке Одоев», пишет автор объявления. Работает баня еще с советских времен и бизнес-процесс налажен и настроен. Цена: 5 400 000 рублей.

Друзья! Какой готовый бизнес вы бы купили? Пишите в комментариях!