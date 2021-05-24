В Ефремове водитель легковушки наехал на двух детей

Один из пострадавших был госпитализирован.

Вчера, 23 мая, в Ефремове на улице Ленина произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 15.25 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos совершил наезд на двух детей. Десятилетние пешеходы, мальчик и девочка, переходили дорогу по нерегулируемой зебре.

В результате аварии дети получили различные травмы: девочка, после оказания помощи была отпущена, а мальчик - госпитализирован.