Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«LINDEMANN: Live in Moscow» (18+)
Только 20 мая эпичный фильм-концерт – полная версия концерта без купюр, записанного 15 марта 2020 года. Вероятно, последний концерт ушедшей эпохи, грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном.
«Красотка» (16+)
Легенда снова в кино! Берите свою половинку и с 28 по 30 мая идите на специальный показ оригинальной версии самой романтической комедии.
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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