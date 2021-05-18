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Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«LINDEMANN: Live in Moscow» (18+)

Только 20 мая эпичный фильм-концерт – полная версия концерта без купюр, записанного 15 марта 2020 года. Вероятно, последний концерт ушедшей эпохи, грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном.
 
 

«Красотка» (16+)

Легенда снова в кино! Берите свою половинку и с 28 по 30 мая идите на специальный показ оригинальной версии самой романтической комедии.
 
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:32 −1
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