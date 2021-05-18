Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«LINDEMANN: Live in Moscow» (18+)

Только 20 мая эпичный фильм-концерт – полная версия концерта без купюр, записанного 15 марта 2020 года. Вероятно, последний концерт ушедшей эпохи, грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном.

«Красотка» (16+) Легенда снова в кино! Берите свою половинку и с 28 по 30 мая идите на специальный показ оригинальной версии самой романтической комедии.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.