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В Плавске ремонтируют мост через железнодорожные пути
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Плавске ремонтируют мост через железнодорожные пути

Ход работ проинспектировал глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор с рабочим визитом посетил Плавский район. Жители райцентра не раз жаловались ему на состояние моста через железную дорогу, разделяющую город на две части. Ремонт путепровода значительно затянулся, и это доставляет существенные неудобства жителям.  

По словам Алексея Дюмина, один из важнейших вопросов, находящихся на контроле правительства, – это состояние дорожной инфраструктуры, путепроводов и мостов. Оно напрямую влияет на качество жизни наших граждан и экономическое развитие региона.

Заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александр Потапенко сообщил, что движение на мосту открыто 1 мая. Основные работы выполнены на 95% – установлено пролетное строение путепровода, выполняются работы по омоноличиванию конусов и устройству железобетонных рубашек на устоях. Полностью работы планируют завершить до конца июня.

Глава администрации Плавского района Андрей Гарифзянов рассказал, что к концу следующего месяца будут обустроены пешеходные дорожки от магазина до моста и далее до пересечения с ул. Пролетарской, в том числе два пешеходных перехода.

– Важно выполнить взятые на себя обязательства и завершить все работы в обозначенные сроки с надлежащим качеством, – подчеркнул Алексей Дюмин.

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