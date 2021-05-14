«Дорогое удовольствие»: туляки обсуждают идею восстановления аэропорта
Мы собрали самые интересные мнения наших читателей.
Ранее Myslo сообщал, что туляки внесли в Программу развития региона предложение восстановить аэропорт в областной столице. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых за неделю – наши читатели оставили более 300 комментариев. Публикуем самые интересные.
– Пора становиться ближе к миру. То, что в XXI веке многие из нас тратят сутки или более на поездку к морю, — это позорище! Аэропорты Москвы с учетом московских пробок требуют дополнительного времени, за которое можно до Африки долететь. Кроме этого, аэропорт на юге от Москвы нужен в качестве дублирующего, на случай непогоды — лучше сесть в Туле, чем в Нижнем. Только надо не восстанавливать старый аэропорт, а строить новый за городом (лучше в сторону Новомосковской агломерации) — это будет дополнительным козырем для развития экономики региона, — высказался Мирный.
– А зачем? Помню, планировал я полет в Минводы, смотрел варианты из Калуги, а полетел из Москвы всё равно. Потому что больше рейсов в разные даты и время, есть всякие дискаунтеры типа «Ред Вингс», разница во времени поездки не принципиальна по большому счету. Ну будет тут аэропорт с кривыми рейсами в будни, смысл-то какой? — не согласился Человек-Паук.
– Аэропорт какой-то. Ку-ку, проснитесь и оглянитесь вокруг. Посмотрите на курс доллара, цену бензина, стоимость продуктов и их качество. Еще чуток, и к земле привыкать пора, а не к полетам.
Никогда не думал, что скажу такое, но действительно уж лучше вбухать хреллиард рублей в перенос трамвайных путей и обновление никому ненужного трампарка, чем в «возрождение авиации». Кстати, смех смехом, а кто генерирует эти идеи? Это какое-то заболевание, или такие мысли носят экзогенный характер? — пишет m2008.
– Я только за! А то сначала доберись до Москвы, потом на самолет. А так доехал до аэропорта, и ты уже в самолете. Красота! Однозначно за, — считает Nastya_G.
– Может, лучше дороги в городе нормальные сделаем и проблемы с пробками решим? — спрашивает Zenaida.
– Аэропорты есть практически у всех соседей Тулы, а мы, находящиеся в непосредственной близости от Москвы, до сих пор вынуждены ездить в Шереметьево. С другой стороны, хорошо, что аэропорта нет. Ибо все пролетающие самолеты пролетают аккурат над моим домом (у них прямо воздушный путь проходит, заметил). Но если вернут аэропорт и поменяют воздушный путь — я обеими руками за, — написал san.
– Дорогое удовольствие. Есть куда эти деньги потратить, на более необходимые статьи. Лучше бы город в порядок привели и гребаный мост отремонтировали наконец-то. Много ли у нас народу летать будет куда-то? В Калуге аэропорт уже не первый год, но особой движухи там нет, — говорит Sanek711.
– Не нужен Туле аэропорт! Во-первых, после Москвы — деревня деревней, даже меньше и беднее Калуги. Кто и куда полетит с нашего аэродрома? Два с половиной пассажира? В страны СНГ? На Украине неспокойно, у узбеков и киргизов делать нечего, в остальные города ЦФО дешевле добраться на автобусе. Русский юг и север — для очень расточительных или невыездных. Внутренний туризм не развит и не ориентирован на нормальный сервис. За конские русские цены можно получить люксовый отдых за границей. Основная масса туристов летит в Турцию и Египет. Проще добраться до московских аэропортов в этом случае. А во-вторых, кому охота, чтобы рядом с жилыми домами садились и взлетали шумные самолеты? — высказал свое мнение Charmante.
– Абсолютно бессмысленная затея, у нас есть рядом аэропорт в 90 км в Калуге и Домодедово. Лучше сделать до них аэроэкспресс, — уверен W_J.
– Так его не восстанавливать надо, а строить заново! Слишком дорогое это удовольствие. У нас вон больницу без благодатного пинка отремонтировать не могут, а тут аэропорт, — такой комментарий оставила Rom@hka.
– И опять мнения разнятся… Кто-то хочет аэропорт в Туле, кто-то не хочет из-за близости Москвы, а я так скажу: нам нужен не аэропорт, а скорая железная дорога из Тулы прямиком до московского аэропорта, вот тогда все точно будут довольны! — считает Christina.
– Хорошая идея – восстановить аэропорт. Родственники любят летать, а отвозить и встречать их мне приходится. Кому-то кажется, что всего-то пару часов ехать, но по факту с пробками и ожиданием посадки, получением багажа и очередями за туристами все четыре получается. Да и сам любил раньше летать, когда он был под боком, сколько времени экономил, куда ехать на поезде сутки, за пару часов долетал, очень было удобно, — вспоминает Weihauer.
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