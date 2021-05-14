«Дорогое удовольствие»: туляки обсуждают идею восстановления аэропорта

– Аэропорт какой-то. Ку-ку, проснитесь и оглянитесь вокруг. Посмотрите на курс доллара, цену бензина, стоимость продуктов и их качество. Еще чуток, и к земле привыкать пора, а не к полетам.

Никогда не думал, что скажу такое, но действительно уж лучше вбухать хреллиард рублей в перенос трамвайных путей и обновление никому ненужного трампарка, чем в «возрождение авиации». Кстати, смех смехом, а кто генерирует эти идеи? Это какое-то заболевание, или такие мысли носят экзогенный характер? — пишет m2008