«Накажи автохама»: кимовский лихач на «Волге» попал на видеорегистратор

Житель Кимовска прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего автомобиля. Судя по кадрам, водителю попавшей на запись «Волги» совершенно наплевать как на собственную, так и на чужую безопасность.

Актуальные дата и время съемки указаны в левом нижнем углу кадра. К сожалению, из-за качества видео разглядеть номер нарушителя невозможно, поэтому редакция предупреждает жителей Кимовска — будьте осторожнее, если заметите похожую «Волгу» на улицах вашего города.

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