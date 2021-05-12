Тульская область направит более 650 млн рублей на детскую оздоровительную кампанию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала, как в этом году пройдет летняя оздоровительная кампания.

В этом году детей примут 18 загородных оздоровительных организаций, один лагерь палаточного типа, 388 лагерей с дневным пребыванием, 41 лагерь труда и отдыха. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами по COVID-19 организации отдыха и оздоровления могут быть заполнены не более чем на 75%. Планируется оздоровить порядка 82% детей школьного возраста.

Персонал оздоровительных учреждений за три дня до выхода на работу будет обследован на коронавирус и другие вирусные инфекции. Приоритет при приеме на работу — сотрудникам, вакцинированным против COVID-19 или имеющим антитела. Все оздоровительные базы обеспечены запасами кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, оборудованием по обеззараживанию воздуха.



В этом году на обеспечение детской оздоровительной кампании планируется направить более 650 млн рублей, из них на модернизацию детских лагерей — почти 88 млн рублей.



Закуплено более 1800 санаторных путевок в лагеря Тульской области. В мае закупят 720 путевок в здравницы Черноморского побережья России.

Путевки на оздоровительные базы региона и Краснодарского края предоставляются детям бесплатно.

В приоритете — отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них закуплено 2700 путевок для оздоровления в загородных и санаторных учреждениях области, в том числе решен вопрос о направлении 300 юных туляков на отдых в Республику Крым. Эти путевки также предоставляются бесплатно, кроме того, за счет средств областного бюджета оплачивается доставка детей к месту отдыха и обратно.



В нынешнем году муниципалитеты региона приобрели 2700 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Это муниципальная услуга: путевки предполагают частичную родительскую плату, которая рассчитывается в зависимости от уровня дохода семьи, но не превышает 30% от стоимости путевки. До 1 марта родители самостоятельно приобрели около 900 путевок, за которые получат компенсацию от 70 до 100% от стоимости путевки в зависимости от дохода семьи.



С 2018 года родители могут подать заявления на санаторные путевки для детей в электронной форме на региональном портале «Госуслуги71». В этом году 97,5% заявлений поступило в электронном виде. В планах на следующий год — полностью «оцифровать» эту услугу.



Летом будет проведена 21 профильная смена для 1700 детей, из которых пять смен — для 127 детей-инвалидов с родителями.

За 4 месяца 2021 года в федеральных детских центрах отдохнули 138 подростков: 78 — в «Артеке», 60 — в «Смене». В мае еще 51 ребенок будет направлен в «Артек», в августе 10 ребят поедут в «Орленок».



Начальник Главного управления МЧС по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что все детские оздоровительные лагеря будут проверены до конца мая. Также проверки всех оздоровительных баз к летней кампании проводит Роспотребнадзор.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, родители смогут получить компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь. Программа поддержки детского отдыха начнет работать в конце мая и продлится до конца года.



Глава региона поручил Ольге Гремяковой совместно с минздравом организовать добровольную вакцинацию от коронавируса педагогов и вожатых организаций отдыха и оздоровления детей.



Министерству труда и социальной защиты региона совместно с министерством здравоохранения Алексей Дюмин поручил проработать вопрос организации отдыха детей медицинских работников.