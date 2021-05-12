новости
новости
Регистрация
Тульская область направит более 650 млн рублей на детскую оздоровительную кампанию
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область направит более 650 млн рублей на детскую оздоровительную кампанию

Из них на модернизацию детских лагерей — почти 88 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала, как в этом году пройдет летняя оздоровительная кампания.

В этом году детей примут 18 загородных оздоровительных организаций, один лагерь палаточного типа, 388 лагерей с дневным пребыванием, 41 лагерь труда и отдыха. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами по COVID-19 организации отдыха и оздоровления могут быть заполнены не более чем на 75%. Планируется оздоровить порядка 82% детей школьного возраста.

Персонал оздоровительных учреждений за три дня до выхода на работу будет обследован на коронавирус и другие вирусные инфекции. Приоритет при приеме на работу — сотрудникам, вакцинированным против COVID-19 или имеющим антитела. Все оздоровительные базы обеспечены запасами кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, оборудованием по обеззараживанию воздуха.

В этом году на обеспечение детской оздоровительной кампании планируется направить более 650 млн рублей, из них на модернизацию детских лагерей — почти 88 млн рублей.

Закуплено более 1800 санаторных путевок в лагеря Тульской области. В мае закупят 720 путевок в здравницы Черноморского побережья России.

Путевки на оздоровительные базы региона и Краснодарского края предоставляются детям бесплатно.

В приоритете — отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них закуплено 2700 путевок для оздоровления в загородных и санаторных учреждениях области, в том числе решен вопрос о направлении 300 юных туляков на отдых в Республику Крым. Эти путевки также предоставляются бесплатно, кроме того, за счет средств областного бюджета оплачивается доставка детей к месту отдыха и обратно.

В нынешнем году муниципалитеты региона приобрели 2700 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Это муниципальная услуга: путевки предполагают частичную родительскую плату, которая рассчитывается в зависимости от уровня дохода семьи, но не превышает 30% от стоимости путевки. До 1 марта родители самостоятельно приобрели около 900 путевок, за которые получат компенсацию от 70 до 100% от стоимости путевки в зависимости от дохода семьи.

С 2018 года родители могут подать заявления на санаторные путевки для детей в электронной форме на региональном портале «Госуслуги71». В этом году 97,5% заявлений поступило в электронном виде. В планах на следующий год — полностью «оцифровать» эту услугу.

Летом будет проведена 21 профильная смена для 1700 детей, из которых пять смен — для 127 детей-инвалидов с родителями.

За 4 месяца 2021 года в федеральных детских центрах отдохнули 138 подростков: 78 — в «Артеке», 60 — в «Смене». В мае еще 51 ребенок будет направлен в «Артек», в августе 10 ребят поедут в «Орленок».

Начальник Главного управления МЧС по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что все детские оздоровительные лагеря будут проверены до конца мая. Также проверки всех оздоровительных баз к летней кампании проводит Роспотребнадзор.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, родители смогут получить компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь. Программа поддержки детского отдыха начнет работать в конце мая и продлится до конца года.

Глава региона поручил Ольге Гремяковой совместно с минздравом организовать добровольную вакцинацию от коронавируса педагогов и вожатых организаций отдыха и оздоровления детей.

Министерству труда и социальной защиты региона совместно с министерством здравоохранения Алексей Дюмин поручил проработать вопрос организации отдыха детей медицинских работников.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:04 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
детские лагеря

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавируса
В Тульской области за сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавируса
ООО «Группа Компаний Эльф» поздравляет Тульский филиал АО «Газпромбанк» с юбилеем!
ООО «Группа Компаний Эльф» поздравляет Тульский филиал АО «Газпромбанк» с юбилеем!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.