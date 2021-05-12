Где в Туле обновили дорожную разметку?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Накануне стоп-линии и маркировки пешеходных переходов наносили на ул. Путейской, пр. Ленина у домв №149, а также на пересечении:

Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

Красноармейского пр. и ул. Дм. Ульянова;

Красноармейского пр. и ул. Халтурина;

ул. Демидовской и Оружейного пер.;

Оружейного пер. и ул. Октябрьской;

ул. Демонстрации и ул. Дм. Ульянова;

Одоевского шоссе и ул. М. Жукова.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, осевая разметка нанесена на ул. Р. Зорге, ул. Герцена, ул. Замочной, ул. Глинки, Одоевском шоссе, ул. Оружейной, ул. Сурикова, ул. Демешковской, ул. М. Горького в п. Косая Гора, ул. Киреевской, ул. Автомобилистов, ул. Центральной в п. Старо-Басово, ул. Овражной, ул. Новотульской и в Оружейном переулке.

Всего с 9 апреля разметка обновлена на 180 пешеходных переходах, нанесена 131 стоп-линия, а также на 31 улице появилась осевая разметка.