новости
новости
Регистрация
Где в Туле обновили дорожную разметку?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле обновили дорожную разметку?

Работы ведут в основном ночью.

Накануне стоп-линии и маркировки пешеходных переходов наносили на ул. Путейской, пр. Ленина у домв №149, а также на пересечении:

  • Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
  • Красноармейского пр. и ул. Дм. Ульянова;
  • Красноармейского пр. и ул. Халтурина;
  • ул. Демидовской и Оружейного пер.;
  • Оружейного пер. и ул. Октябрьской;
  • ул. Демонстрации и ул. Дм. Ульянова;
  • Одоевского шоссе и ул. М. Жукова.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, осевая разметка нанесена на ул. Р. Зорге, ул. Герцена, ул. Замочной, ул. Глинки, Одоевском шоссе, ул. Оружейной, ул. Сурикова, ул. Демешковской, ул. М. Горького в п. Косая Гора, ул. Киреевской, ул. Автомобилистов, ул. Центральной в п. Старо-Басово, ул. Овражной, ул. Новотульской и в Оружейном переулке.

Всего с 9 апреля разметка обновлена на 180 пешеходных переходах, нанесена 131 стоп-линия, а также на 31 улице появилась осевая разметка.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:07 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дорожная разметкадорожники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Свидетель по делу о мене стадиона Сергей Китанин: «Кто-то Гусеву подсказал эту идею»
Свидетель по делу о мене стадиона Сергей Китанин: «Кто-то Гусеву подсказал эту идею»
Битва за путешествие продолжается
Битва за путешествие продолжается
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.