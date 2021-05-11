После трагедии в казанской школе в Тульской области проверят частные охранные предприятия и безопасность школ

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Алексей Дюмин: «Через две недели последние звонки, нам нужно быть начеку, чтобы трагедия не повторилась».

Сегодня, 11 мая, на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин акцентировал внимание на трагедии, произошедшей в Республике Татарстан.

– Это большая трагедия, в Республике Татарстан погибли дети. Мы выражаем глубокие соболезнования родственникам погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и сейчас находится в больнице. Наша общая задача – не допустить повторения этой трагедии. У антитеррористической комиссии сейчас этот вопрос на особом контроле.

Управлениям МВД, ФСБ, Росгвардии нужно проанализировать случившееся, провести необходимые мероприятия, проверки сотрудников частных охранных предприятий,

наличие средств оповещения [в школах], телефонов, тревожных кнопок... по всем тем требованиям и нормативам, которые должны работать как на упреждение, так и во время каких-то чрезвычайных ситуаций.

Конечно же, большой блок мероприятий отведен министерству молодежной политики, министерству образования, которое должно мониторить сети, смотреть за определенными посылами в интернет-пространстве. Об этом мы тоже неоднократно говорили. Предлагаю еще раз встретиться и провести совместное совещание на предмет общей безопасности наших учреждений образования — детсадов, школ, колледжей, университетов. Через две недели состоятся последние звонки, потом экзамены, и здесь важно быть начеку всем нам.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Казани злоумышленник ворвался в школу и открыл стрельбу. По официальным данным, погибли 8 человек (по другой информации – 10), большинство из них — дети. Пострадал 21 человек. Задержан 19-летний Ильназ Галявиев. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.