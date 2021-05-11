У пьяного гонщика нашли муляж гранаты и пневматический пистолет: мужчина получил 10 суток ареста

Водителю, который накануне вечером пытался скрыться от сотрудников ДПС, назначили 10 суток административного ареста. 42-летнего мужчину признали виновным по ст. 12.8.3 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

«Кроме того, сейчас продолжаются мероприятия по выяснению всех деталей происшествия. По итогам проверки будет дана правовая оценка случившемуся», – сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.