У пьяного гонщика нашли муляж гранаты и пневматический пистолет: мужчина получил 10 суток ареста
Полиция продолжает мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.
Водителю, который накануне вечером пытался скрыться от сотрудников ДПС, назначили 10 суток административного ареста. 42-летнего мужчину признали виновным по ст. 12.8.3 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
«Кроме того, сейчас продолжаются мероприятия по выяснению всех деталей происшествия. По итогам проверки будет дана правовая оценка случившемуся», – сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Напомним, вечером 10 мая сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования улиц Тулы обратили внимание на «Тойоту Селика», которая двигалась без регистрационного знака. Они подали водителю сигнал к остановке, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.
Погоня велась по нескольким улицам, которые находятся между Красноармейским проспектом и проспектом Ленина. Догнали и остановили машину возле дома №34 по ул. Бундурина.
При досмотре у водителя нашли нож и пистолет. При детальном осмотре оружие оказалось пневматическим. Также в салоне обнаружили кастет и предмет, внешне похожий на гранату. Водитель заявил, что он приобрел пистолет и гранату в одном из магазинов на пр. Ленина.
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