В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса

10 человек скончались.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 496 жителей региона, 36 086 вылечились, 1850 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 55 случаев заражения коронавирусом, 53 человека выздоровели, 10 скончались.

26 апреля, в 14:38,

26 апреля, в 14:38, 35 1638 -1

26 апреля, в 15:38,

26 апреля, в 15:38, 42 1956 -11

вчера, в 11:44,

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сегодня, в 10:03,

сегодня, в 10:03, 25 838 -6

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