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В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса

10 человек скончались.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 55 случаев заражения коронавирусом, 53 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 496 жителей региона, 36 086 вылечились, 1850 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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