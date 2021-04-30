В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса
10 человек скончались.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 55 случаев заражения коронавирусом, 53 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 496 жителей региона, 36 086 вылечились, 1850 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 10:03, 25 838 -6
вчера, в 11:44, 14 1261 0
26 апреля, в 15:38, 42 1956 -11
26 апреля, в 14:38, 35 1638 -1
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