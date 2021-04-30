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Режим работы Сбербанка с 1 по 10 мая

Режим работы Сбербанка с 1 по 10 мая

Сбербанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — 1 Мая и Днем Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 1 по 10 мая 2021 года.

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

4, 7 и 10 мая — стандартный рабочий день по режиму субботы.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится.

С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка.

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
  • 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

  • 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
  • 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
  • 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);
  • а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1, 2, 3 мая, будет перенесена на 4 мая. С 4 по 8 мая включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 9 и 10 мая, будет перенесена на 11 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

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