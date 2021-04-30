В Новомосковске на пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ночь на 30 апреля в микрорайоне Сокольники города Новомосковска произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 00.43, первый из двух направленных на место расчетов прибыл уже через 6 минут.

«Открытое горение ликвидировано в 01.00. Имеется пострадавший. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в ходе разбора завалов пожарные нашли труп неизвестного мужчины. Его личность и причина смерти будут устанавливать эксперты.