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В Новомосковске на пожаре погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске на пожаре погиб мужчина

Его личность устанавливается.

В ночь на 30 апреля в микрорайоне Сокольники города Новомосковска произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 00.43, первый из двух направленных на место расчетов прибыл уже через 6 минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 01.00. Имеется пострадавший. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По информации Myslo, в ходе разбора завалов пожарные нашли труп неизвестного мужчины. Его личность и причина смерти будут устанавливать эксперты.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:17 0
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